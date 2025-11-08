Aktuálna dnešná cena Get Rich or Die Trying je 0.00184553USD. Trhová kapitalizácia GRODT je 1,843,518USD. Sledujte aktualizácie cien GRODT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Get Rich or Die Trying je 0.00184553USD. Trhová kapitalizácia GRODT je 1,843,518USD. Sledujte aktualizácie cien GRODT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Get Rich or Die Trying (GRODT) je $ 0.00184553, s 5.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GRODT na USD konverzný kurz je $ 0.00184553 za GRODT.
Get Rich or Die Trying sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,843,518, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M GRODT. Počas posledných 24 hodín sa GRODTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00172087 (low) do $ 0.00184999 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00588249, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00165837.
V krátkodobom vývoji sa GRODT zmenilo o -0.05% za poslednú hodinu a o -23.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Get Rich or Die Trying (GRODT) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Get Rich or Die Trying je $ 1.84M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GRODT je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999999998.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.84M.
História cien Get Rich or Die Trying v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
-0.05%
+5.46%
-23.20%
-23.20%
Get Rich or Die Trying (GRODT) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Get Rich or Die Trying na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Get Rich or Die Trying na USD pohybovala na $ -0.0006143490. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Get Rich or Die Trying na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Get Rich or Die Trying na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+5.46%
30 dní
$ -0.0006143490
-33.28%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Get Rich or Die Trying
Cenová predikcia Get Rich or Die Trying (GRODT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GRODT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Get Rich or Die Trying (GRODT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Get Rich or Die Trying mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Get Rich or Die Trying v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GRODT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Get Rich or Die Trying Cenové predikcie.
Čo je Get Rich or Die Trying (GRODT)
$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Get Rich or Die Trying
Akú hodnotu bude mať 1 Get Rich or Die Trying v roku 2030?
Ak by hodnota Get Rich or Die Trying rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Get Rich or Die Trying podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGet Rich or Die Trying?
Dnešná cena Get Rich or Die Trying je $ 0.00184553. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Get Rich or Die Trying stále dobrou investíciou?
Get Rich or Die Trying zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GRODT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Get Rich or Die Trying?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Get Rich or Die Trying v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Get Rich or Die Trying?
Živá cena GRODT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Get Rich or Die Trying vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GRODT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Get Rich or Die Trying?
Cenu GRODT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,460.02
+2.63%
ETH
3,464.57
+5.06%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.1829
+8.25%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GRODT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GRODT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Get Rich or Die Trying pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Get Rich or Die Trying v tomto roku?
Cena Get Rich or Die Trying by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Get Rich or Die Trying (GRODT).
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.