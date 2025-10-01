GeoDB (GEO) tokenomika
GeoDB (GEO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GeoDB (GEO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
GeoDB (GEO) informácie
Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously.
GeoDB (GEO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GeoDB (GEO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GEO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GEO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GEO tokenomiku, preskúmajte cenu GEO tokenu naživo!
GEO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GEO asi smeruje? Naša GEO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
