$WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution.
Generational Wealth (WEALTH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Generational Wealth (WEALTH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WEALTH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WEALTH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
