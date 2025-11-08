Aktuálna dnešná cena Gen Z Quant je 0.00031827USD. Trhová kapitalizácia QUANT je 318,205USD. Sledujte aktualizácie cien QUANT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Gen Z Quant je 0.00031827USD. Trhová kapitalizácia QUANT je 318,205USD. Sledujte aktualizácie cien QUANT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Gen Z Quant (QUANT) je $ 0.00031827, s 6.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QUANT na USD konverzný kurz je $ 0.00031827 za QUANT.
Gen Z Quant sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 318,205, pričom počet coinov v obehu je 999.81M QUANT. Počas posledných 24 hodín sa QUANTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002901 (low) do $ 0.0003196 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.06486, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0002901.
V krátkodobom vývoji sa QUANT zmenilo o +0.43% za poslednú hodinu a o -20.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Gen Z Quant (QUANT) informácie o trhu
$ 318.21K
$ 318.21K$ 318.21K
--
----
$ 318.21K
$ 318.21K$ 318.21K
999.81M
999.81M 999.81M
999,807,460.145286
999,807,460.145286 999,807,460.145286
Aktuálna trhová kapitalizácia Gen Z Quant je $ 318.21K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu QUANT je 999.81M, pričom celková zásoba je 999807460.145286. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 318.21K.
História cien Gen Z Quant v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002901
$ 0.0002901$ 0.0002901
24 hod Low
$ 0.0003196
$ 0.0003196$ 0.0003196
24 hod High
$ 0.0002901
$ 0.0002901$ 0.0002901
$ 0.0003196
$ 0.0003196$ 0.0003196
$ 0.06486
$ 0.06486$ 0.06486
$ 0.0002901
$ 0.0002901$ 0.0002901
+0.43%
+6.96%
-20.74%
-20.74%
Gen Z Quant (QUANT) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Gen Z Quant na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Gen Z Quant na USD pohybovala na $ -0.0001610370. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Gen Z Quant na USD pohybovala na $ -0.0001578671. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Gen Z Quant na USD pohybovala na $ -0.000464796063735804.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+6.96%
30 dní
$ -0.0001610370
-50.59%
60 dní
$ -0.0001578671
-49.60%
90 dní
$ -0.000464796063735804
-59.35%
Cenové predikcie pre Gen Z Quant
Cenová predikcia Gen Z Quant (QUANT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QUANT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Gen Z Quant (QUANT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Gen Z Quant mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Gen Z Quant v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QUANT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Gen Z Quant Cenové predikcie.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota Gen Z Quant rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Gen Z Quant podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGen Z Quant?
Dnešná cena Gen Z Quant je $ 0.00031827. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Gen Z Quant stále dobrou investíciou?
Gen Z Quant zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do QUANT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Gen Z Quant?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Gen Z Quant v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Gen Z Quant?
Živá cena QUANT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Gen Z Quant vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena QUANT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Gen Z Quant?
Cenu QUANT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,798.72
+2.97%
ETH
3,449.82
+4.61%
SOL
163.24
+5.03%
COAI
1.1384
+4.18%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre QUANT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár QUANT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Gen Z Quant pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Gen Z Quant v tomto roku?
Cena Gen Z Quant by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Gen Z Quant (QUANT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:35:12 (UTC+8)
Gen Z Quant (QUANT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.