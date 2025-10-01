Gary Gonesler (GONESLER) tokenomika
Gary Gonesler (GONESLER) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gary Gonesler (GONESLER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Gary Gonesler (GONESLER) informácie
Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community.
COMMUNITY TAKE OVER!
The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again.
Gary Gonesler (GONESLER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Gary Gonesler (GONESLER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GONESLER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GONESLER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
