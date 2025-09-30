GAMER (GMR) tokenomika

Trhová kapitalizácia:
$ 448.42K
$ 448.42K
Celková ponuka:
$ 329.64M
$ 329.64M
Počet coinov v obehu:
$ 329.64M
$ 329.64M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 448.42K
$ 448.42K
Historické maximum:
$ 0.213187
$ 0.213187
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.0013594
$ 0.0013594

GAMER (GMR) informácie

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR.

Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform.

Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

Oficiálna webová stránka:
https://gmr.center

GAMER (GMR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GAMER (GMR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GMR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GMR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GMR tokenomiku, preskúmajte cenu GMR tokenu naživo!

