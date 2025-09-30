Galeon (GALEON) tokenomika
Galeon (GALEON) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Galeon (GALEON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Galeon (GALEON) informácie
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals.
Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back.
Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
Galeon (GALEON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Galeon (GALEON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GALEON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GALEON tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GALEON tokenomiku, preskúmajte cenu GALEON tokenu naživo!
GALEON cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GALEON asi smeruje? Naša GALEON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov