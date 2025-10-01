gAInzy ($GNZ) tokenomika
gAInzy ($GNZ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre gAInzy ($GNZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
gAInzy ($GNZ) informácie
gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.
gAInzy ($GNZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky gAInzy ($GNZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet $GNZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu $GNZ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili $GNZ tokenomiku, preskúmajte cenu $GNZ tokenu naživo!
$GNZ cenová predikcia
Chcete vedieť, kam $GNZ asi smeruje? Naša $GNZ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov