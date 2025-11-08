FVIX Cena (FVIX)
Aktuálna dnešná cena FVIX (FVIX) je $ 28.53, s 2.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FVIX na USD konverzný kurz je $ 28.53 za FVIX.
FVIX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 423,997, pričom počet coinov v obehu je 14.86K FVIX. Počas posledných 24 hodín sa FVIXobchodovalo v rozmedzí od $ 23.96 (low) do $ 28.36 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 95.98, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 18.95.
V krátkodobom vývoji sa FVIX zmenilo o +1.89% za poslednú hodinu a o -30.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia FVIX je $ 424.00K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FVIX je 14.86K, pričom celková zásoba je 14860.315956404189. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 424.00K.
+1.89%
+2.04%
-30.57%
-30.57%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z FVIX na USDpohybovala na $ +0.571111.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny FVIX na USD pohybovala na $ -17.0949163770.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny FVIX na USD pohybovala na $ +5.3239148280.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny FVIX na USD pohybovala na $ +3.995091644606247.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.571111
|+2.04%
|30 dní
|$ -17.0949163770
|-59.91%
|60 dní
|$ +5.3239148280
|+18.66%
|90 dní
|$ +3.995091644606247
|+16.28%
V roku 2040 by cena FVIX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.
The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.
FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.