FUSIO Cena (FUSIO)
Aktuálna dnešná cena FUSIO (FUSIO) je $ 0.00118609, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FUSIO na USD konverzný kurz je $ 0.00118609 za FUSIO.
FUSIO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 238,523, pričom počet coinov v obehu je 201.10M FUSIO. Počas posledných 24 hodín sa FUSIOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0011859 (low) do $ 0.0011861 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00609484, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00118064.
V krátkodobom vývoji sa FUSIO zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -34.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia FUSIO je $ 238.52K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FUSIO je 201.10M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.19M.
--
+0.00%
-34.22%
-34.22%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z FUSIO na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny FUSIO na USD pohybovala na $ -0.0006270804.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny FUSIO na USD pohybovala na $ -0.0008939568.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny FUSIO na USD pohybovala na $ -0.003997822914078123.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.00%
|30 dní
|$ -0.0006270804
|-52.86%
|60 dní
|$ -0.0008939568
|-75.37%
|90 dní
|$ -0.003997822914078123
|-77.11%
V roku 2040 by cena FUSIO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
