Aktuálna dnešná cena Full Moon je 0.00984671USD. Trhová kapitalizácia FM je 5,297,526USD. Sledujte aktualizácie cien FM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Full Moon Logo

Full Moon Cena (FM)

1 FM na USD aktuálnu cenu:

$0.00983387
$0.00983387
+9.40%1D
Full Moon (FM) Živý cenový graf
Dnešná cena Full Moon

Aktuálna dnešná cena Full Moon (FM) je $ 0.00984671, s 9.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FM na USD konverzný kurz je $ 0.00984671 za FM.

Full Moon sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,297,526, pričom počet coinov v obehu je 538.80M FM. Počas posledných 24 hodín sa FMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00895759 (low) do $ 0.01001216 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04230323, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00630962.

V krátkodobom vývoji sa FM zmenilo o -0.23% za poslednú hodinu a o -12.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Full Moon (FM) informácie o trhu

$ 5.30M
$ 5.30M

--
--

$ 196.64M
$ 196.64M

538.80M
538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Full Moon je $ 5.30M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FM je 538.80M, pričom celková zásoba je 20000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 196.64M.

História cien Full Moon v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00895759
$ 0.00895759
24 hod Low
$ 0.01001216
$ 0.01001216
24 hod High

$ 0.00895759
$ 0.00895759

$ 0.01001216
$ 0.01001216

$ 0.04230323
$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962

-0.23%

+9.92%

-12.59%

-12.59%

Full Moon (FM) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Full Moon na USDpohybovala na $ +0.00088902.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Full Moon na USD pohybovala na $ -0.0036470884.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Full Moon na USD pohybovala na $ -0.0052068230.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Full Moon na USD pohybovala na $ -0.029224102632211946.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00088902+9.92%
30 dní$ -0.0036470884-37.03%
60 dní$ -0.0052068230-52.87%
90 dní$ -0.029224102632211946-74.79%

Cenové predikcie pre Full Moon

Cenová predikcia Full Moon (FM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Full Moon (FM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Full Moon mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Full Moon v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Full Moon Cenové predikcie.

Čo je Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Full Moon

Akú hodnotu bude mať 1 Full Moon v roku 2030?
Ak by hodnota Full Moon rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Full Moon podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Full Moon (FM) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.31

$0.00006563

$0.009678

$0.000013400

$0.18409

$0.23628

