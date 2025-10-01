Ftribe Fighters (F2C) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ftribe Fighters (F2C) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:26:55 (UTC+8)
USD

Ftribe Fighters (F2C) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ftribe Fighters (F2C) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 764.61
$ 764.61
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 750.05M
$ 750.05M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.02K
$ 1.02K
Historické maximum:
$ 0.216424
$ 0.216424
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Ftribe Fighters (F2C) informácie

Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.

Oficiálna webová stránka:
https://f2nft.games/

Ftribe Fighters (F2C) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ftribe Fighters (F2C) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet F2C tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu F2C tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili F2C tokenomiku, preskúmajte cenu F2C tokenu naživo!

F2C cenová predikcia

Chcete vedieť, kam F2C asi smeruje? Naša F2C stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

