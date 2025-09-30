FROGGER (FROGGER) tokenomika
FROGGER (FROGGER) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FROGGER (FROGGER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
FROGGER (FROGGER) informácie
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run!
Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more!
Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap.
A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic.
Recognition and Growing credibility
Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
FROGGER (FROGGER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky FROGGER (FROGGER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FROGGER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FROGGER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FROGGER tokenomiku, preskúmajte cenu FROGGER tokenu naživo!
