FrogeX (FROGEX) tokenomika
FrogeX (FROGEX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FrogeX (FROGEX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
FrogeX (FROGEX) informácie
FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token).
With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax.
Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands.
FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.
FrogeX (FROGEX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky FrogeX (FROGEX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FROGEX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FROGEX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FROGEX tokenomiku, preskúmajte cenu FROGEX tokenu naživo!
