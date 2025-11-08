Aktuálna dnešná cena Frog X Toad 6900 je 0USD. Trhová kapitalizácia FXT je 24,077USD. Sledujte aktualizácie cien FXT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Frog X Toad 6900 je 0USD. Trhová kapitalizácia FXT je 24,077USD. Sledujte aktualizácie cien FXT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Frog X Toad 6900 (FXT) je --, s 1.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FXT na USD konverzný kurz je -- za FXT.
Frog X Toad 6900 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 24,077, pričom počet coinov v obehu je 69.00B FXT. Počas posledných 24 hodín sa FXTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00001196, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa FXT zmenilo o -0.30% za poslednú hodinu a o -14.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Frog X Toad 6900 (FXT) informácie o trhu
$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K
--
----
$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K
69.00B
69.00B 69.00B
69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Frog X Toad 6900 je $ 24.08K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FXT je 69.00B, pričom celková zásoba je 69000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.08K.
História cien Frog X Toad 6900 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00001196
$ 0.00001196$ 0.00001196
$ 0
$ 0$ 0
-0.30%
+1.77%
-14.04%
-14.04%
Frog X Toad 6900 (FXT) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Frog X Toad 6900 na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Frog X Toad 6900 na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Frog X Toad 6900 na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Frog X Toad 6900 na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+1.77%
30 dní
$ 0
-60.89%
60 dní
$ 0
-80.80%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Frog X Toad 6900
Cenová predikcia Frog X Toad 6900 (FXT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FXT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Frog X Toad 6900 (FXT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Frog X Toad 6900 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Frog X Toad 6900 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FXT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Frog X Toad 6900 Cenové predikcie.
Čo je Frog X Toad 6900 (FXT)
$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.
At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.
Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Frog X Toad 6900
Akú hodnotu bude mať 1 Frog X Toad 6900 v roku 2030?
Ak by hodnota Frog X Toad 6900 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Frog X Toad 6900 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFrog X Toad 6900?
Dnešná cena Frog X Toad 6900 je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Frog X Toad 6900 stále dobrou investíciou?
Frog X Toad 6900 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FXT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Frog X Toad 6900?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Frog X Toad 6900 v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Frog X Toad 6900?
Živá cena FXT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Frog X Toad 6900 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FXT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Frog X Toad 6900?
Cenu FXT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,217.74
+2.39%
ETH
3,430.35
+4.02%
SOL
161.91
+4.18%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FXT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FXT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Frog X Toad 6900 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Frog X Toad 6900 v tomto roku?
Cena Frog X Toad 6900 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Frog X Toad 6900 (FXT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:06:36 (UTC+8)
