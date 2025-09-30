Frog on ETH (FROG) tokenomika

Frog on ETH (FROG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Frog on ETH (FROG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:45:24 (UTC+8)
Frog on ETH (FROG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Frog on ETH (FROG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 125.13K
$ 125.13K
Celková ponuka:
$ 415.54B
$ 415.54B
Počet coinov v obehu:
$ 415.54B
$ 415.54B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 125.13K
$ 125.13K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Frog on ETH (FROG) informácie

THE MOST UNIQUE MEME

Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance.

With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance

BIRTH OF A NEW FROG!

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation.

MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Oficiálna webová stránka:
https://frogerc20.tech/

Frog on ETH (FROG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Frog on ETH (FROG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FROG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FROG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FROG tokenomiku, preskúmajte cenu FROG tokenu naživo!

FROG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FROG asi smeruje? Naša FROG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

