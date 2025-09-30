Frog Games (FG) tokenomika
Frog Games (FG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Frog Games (FG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Frog Games (FG) informácie
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs.
We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet.
The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way.
Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024)
The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works:
🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action .
🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide.
Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
Frog Games (FG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Frog Games (FG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FG tokenomiku, preskúmajte cenu FG tokenu naživo!
FG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam FG asi smeruje? Naša FG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
