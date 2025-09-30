Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Frodo the Virtual Samurai (FROG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:29:43 (UTC+8)
Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Frodo the Virtual Samurai (FROG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 4.09M
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Počet coinov v obehu: $ 5.00B
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 4.09M
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
Historické maximum:
$ 0.00852264
$ 0.00852264$ 0.00852264
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00081624
$ 0.00081624$ 0.00081624

Frodo the Virtual Samurai (FROG) informácie

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence

  • 40% airdropped to Binance Megadrop wallets
  • 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.
  • 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena

He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

Oficiálna webová stránka:
https://frogonbnb.com/

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Frodo the Virtual Samurai (FROG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FROG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FROG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FROG tokenomiku, preskúmajte cenu FROG tokenu naživo!

FROG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FROG asi smeruje? Naša FROG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

