Frens of Elon (FRENS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Frens of Elon (FRENS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Frens of Elon (FRENS) informácie
Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again!
Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!
Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
Frens of Elon (FRENS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Frens of Elon (FRENS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FRENS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FRENS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FRENS tokenomiku, preskúmajte cenu FRENS tokenu naživo!
FRENS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam FRENS asi smeruje? Naša FRENS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
