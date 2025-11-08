BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Fox inu je 0.00140176USD. Trhová kapitalizácia FINU je 138,580USD. Sledujte aktualizácie cien FINU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Fox inu Cena (FINU)

1 FINU na USD aktuálnu cenu:

$0.00140176
$0.00140176
-21.10%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií.
USD
Fox inu (FINU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:34:11 (UTC+8)

Dnešná cena Fox inu

Aktuálna dnešná cena Fox inu (FINU) je $ 0.00140176, s 21.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FINU na USD konverzný kurz je $ 0.00140176 za FINU.

Fox inu sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 138,580, pričom počet coinov v obehu je 98.86M FINU. Počas posledných 24 hodín sa FINUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00134986 (low) do $ 0.00181123 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00865818, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00134613.

V krátkodobom vývoji sa FINU zmenilo o +2.87% za poslednú hodinu a o -31.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Fox inu (FINU) informácie o trhu

$ 138.58K
$ 138.58K

--
--

$ 138.58K
$ 138.58K

98.86M
98.86M

98,861,777.11371821
98,861,777.11371821

Aktuálna trhová kapitalizácia Fox inu je $ 138.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FINU je 98.86M, pričom celková zásoba je 98861777.11371821. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 138.58K.

História cien Fox inu v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00134986
$ 0.00134986
24 hod Low
$ 0.00181123
$ 0.00181123
24 hod High

$ 0.00134986
$ 0.00134986

$ 0.00181123
$ 0.00181123

$ 0.00865818
$ 0.00865818

$ 0.00134613
$ 0.00134613

+2.87%

-21.13%

-31.78%

-31.78%

Fox inu (FINU) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Fox inu na USDpohybovala na $ -0.000375752907478144.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Fox inu na USD pohybovala na $ -0.0008890644.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Fox inu na USD pohybovala na $ -0.0007610443.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Fox inu na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000375752907478144-21.13%
30 dní$ -0.0008890644-63.42%
60 dní$ -0.0007610443-54.29%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Fox inu

Cenová predikcia Fox inu (FINU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FINU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fox inu (FINU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Fox inu mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fox inu v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FINU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fox inu Cenové predikcie.

Čo je Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Fox inu

Akú hodnotu bude mať 1 Fox inu v roku 2030?
Ak by hodnota Fox inu rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fox inu podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:34:11 (UTC+8)

Fox inu (FINU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Fox inu

