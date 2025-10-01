Fourxbt (FXBT) tokenomika
Fourxbt (FXBT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fourxbt (FXBT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Fourxbt (FXBT) informácie
Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto.
With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs.
Fourxbt (FXBT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Fourxbt (FXBT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FXBT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FXBT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FXBT tokenomiku, preskúmajte cenu FXBT tokenu naživo!
FXBT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam FXBT asi smeruje? Naša FXBT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
