Aktuálna dnešná cena Football World Community je 0USD. Trhová kapitalizácia FWC je 265,592USD. Sledujte aktualizácie cien FWC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Football World Community Cena (FWC)

1 FWC na USD aktuálnu cenu:

--
----
+7.80%1D
Football World Community (FWC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:33:58 (UTC+8)

Dnešná cena Football World Community

Aktuálna dnešná cena Football World Community (FWC) je --, s 7.85% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FWC na USD konverzný kurz je -- za FWC.

Football World Community sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 265,592, pričom počet coinov v obehu je 41,159.68T FWC. Počas posledných 24 hodín sa FWCobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa FWC zmenilo o +0.43% za poslednú hodinu a o -8.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Football World Community (FWC) informácie o trhu

$ 265.59K
$ 265.59K$ 265.59K

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Aktuálna trhová kapitalizácia Football World Community je $ 265.59K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FWC je 41,159.68T, pričom celková zásoba je 2.0e+17. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.29M.

História cien Football World Community v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

+7.85%

-8.79%

-8.79%

Football World Community (FWC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Football World Community na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Football World Community na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Football World Community na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Football World Community na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+7.85%
30 dní$ 0-35.53%
60 dní$ 0-14.22%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Football World Community

Cenová predikcia Football World Community (FWC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FWC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Football World Community (FWC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Football World Community mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Football World Community v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FWC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Football World Community Cenové predikcie.

Čo je Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Football World Community (FWC) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Football World Community

Akú hodnotu bude mať 1 Football World Community v roku 2030?
Ak by hodnota Football World Community rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Football World Community podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:33:58 (UTC+8)

