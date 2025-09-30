Flurry Finance (FLURRY) tokenomika
Flurry Finance (FLURRY) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Flurry Finance (FLURRY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Flurry Finance (FLURRY) informácie
FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.
Flurry Finance (FLURRY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Flurry Finance (FLURRY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FLURRY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FLURRY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FLURRY tokenomiku, preskúmajte cenu FLURRY tokenu naživo!
