Čo je Flowmatic (FM)

Flowmatic directly tackles DeFi's critical challenges: poor user experiences and fragmented liquidity. In addition to its trading terminal and DEX, Flowmatic also provides liquidity assurance and scalability through its API and white-label exchange infrastructure. Robust tokenomics allow users to share in the revenue generated through products and services in the Flowmatic ecosystem.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!