Aktuálna dnešná cena Flaze Coin je 0.00336595USD. Trhová kapitalizácia FLAZE je 64,847USD. Sledujte aktualizácie cien FLAZE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Flaze Coin Logo

Flaze Coin Cena (FLAZE)

Nezaradené

$0.00336595
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
Flaze Coin (FLAZE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:25:53 (UTC+8)

Dnešná cena Flaze Coin

Aktuálna dnešná cena Flaze Coin (FLAZE) je $ 0.00336595, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FLAZE na USD konverzný kurz je $ 0.00336595 za FLAZE.

Flaze Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 64,847, pričom počet coinov v obehu je 19.27M FLAZE. Počas posledných 24 hodín sa FLAZEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01720448, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00211363.

V krátkodobom vývoji sa FLAZE zmenilo o -- za poslednú hodinu a o +5.92% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Flaze Coin (FLAZE) informácie o trhu

--
Aktuálna trhová kapitalizácia Flaze Coin je $ 64.85K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FLAZE je 19.27M, pričom celková zásoba je 19265572.042045552. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 64.85K.

História cien Flaze Coin v USD

$ 0
Flaze Coin (FLAZE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Flaze Coin na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Flaze Coin na USD pohybovala na $ -0.0002743575.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Flaze Coin na USD pohybovala na $ -0.0011437777.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Flaze Coin na USD pohybovala na $ -0.010944196875682297.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0002743575-8.15%
60 dní$ -0.0011437777-33.98%
90 dní$ -0.010944196875682297-76.47%

Cenové predikcie pre Flaze Coin

Cenová predikcia Flaze Coin (FLAZE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FLAZE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Flaze Coin (FLAZE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Flaze Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Flaze Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FLAZE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Flaze Coin Cenové predikcie.

Čo je Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Flaze Coin (FLAZE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Flaze Coin

Akú hodnotu bude mať 1 Flaze Coin v roku 2030?
Ak by hodnota Flaze Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Flaze Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:25:53 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.