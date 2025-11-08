BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Fishwheel je 0.00008374USD. Trhová kapitalizácia FSHWHL je 80,606USD. Sledujte aktualizácie cien FSHWHL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FSHWHL

FSHWHL informácie o cene

Čo je FSHWHL

FSHWHL oficiálna webová stránka

FSHWHL tokenomika

FSHWHL predpoveď cien

Fishwheel Logo

Fishwheel Cena (FSHWHL)

Nezaradené

1 FSHWHL na USD aktuálnu cenu:

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií.
Fishwheel (FSHWHL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:31:09 (UTC+8)

Dnešná cena Fishwheel

Aktuálna dnešná cena Fishwheel (FSHWHL) je $ 0.00008374, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FSHWHL na USD konverzný kurz je $ 0.00008374 za FSHWHL.

Fishwheel sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 80,606, pričom počet coinov v obehu je 962.52M FSHWHL. Počas posledných 24 hodín sa FSHWHLobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0031303, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00007335.

V krátkodobom vývoji sa FSHWHL zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Fishwheel (FSHWHL) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Fishwheel je $ 80.61K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FSHWHL je 962.52M, pričom celková zásoba je 962517935.527072. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 80.61K.

História cien Fishwheel v USD

0.00%

0.00%

Fishwheel (FSHWHL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Fishwheel na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Fishwheel na USD pohybovala na $ -0.0000758903.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Fishwheel na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Fishwheel na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000758903-90.62%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Fishwheel

Cenová predikcia Fishwheel (FSHWHL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FSHWHL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fishwheel (FSHWHL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Fishwheel mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fishwheel v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FSHWHL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fishwheel Cenové predikcie.

Čo je Fishwheel (FSHWHL)

FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill’s design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill’s Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it’s a quirky emblem of the platform’s mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Fishwheel (FSHWHL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Pozrite si viac informácií o Fishwheel

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.