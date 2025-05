Čo je First Meme (LOLCAT)

The project is based on the first posted meme cat on bitcointalk from 26 December 2010. User ShadowOfHarbringer shared this cat and described it as follows: "how could anybody refuse this soft fluffy little lolcat?" We are a meme token and we are building a community following this narrative. Cats have been trending a lot lately, and have been used in many memes and contexts.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

First Meme (LOLCAT) Zdroje Oficiálna webová stránka