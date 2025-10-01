First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomika

Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:34:38 (UTC+8)
First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 19.31K
$ 19.31K
Celková ponuka:
$ 998.61M
$ 998.61M
Počet coinov v obehu:
$ 998.61M
$ 998.61M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 19.31K
$ 19.31K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) informácie

Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community.

Oficiálna webová stránka:
https://www.thefirstbitcoinatm.com/

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ROBOCOIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ROBOCOIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ROBOCOIN tokenomiku, preskúmajte cenu ROBOCOIN tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

