Finvesta (FINVESTA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Finvesta (FINVESTA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:15:29 (UTC+8)
USD

Finvesta (FINVESTA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Finvesta (FINVESTA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.60M
$ 4.60M
Celková ponuka:
$ 984.80K
$ 984.80K
Počet coinov v obehu:
$ 984.80K
$ 984.80K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.60M
$ 4.60M
Historické maximum:
$ 89.41
$ 89.41
Historické minimum:
$ 3.82
$ 3.82
Aktuálna cena:
$ 4.7
$ 4.7

Finvesta (FINVESTA) informácie

Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community.

Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.

Oficiálna webová stránka:
https://www.finvesta.eco/

Finvesta (FINVESTA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Finvesta (FINVESTA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FINVESTA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FINVESTA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FINVESTA tokenomiku, preskúmajte cenu FINVESTA tokenu naživo!

FINVESTA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FINVESTA asi smeruje? Naša FINVESTA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

