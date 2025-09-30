FintruX (FTX) tokenomika
FintruX (FTX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FintruX (FTX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
FintruX (FTX) informácie
Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.
FintruX (FTX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky FintruX (FTX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FTX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FTX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FTX tokenomiku, preskúmajte cenu FTX tokenu naživo!
