BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Finna AI je 0USD. Trhová kapitalizácia FINNA je 45,350USD. Sledujte aktualizácie cien FINNA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Finna AI je 0USD. Trhová kapitalizácia FINNA je 45,350USD. Sledujte aktualizácie cien FINNA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FINNA

FINNA informácie o cene

Čo je FINNA

FINNA oficiálna webová stránka

FINNA tokenomika

FINNA predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Finna AI Logo

Finna AI Cena (FINNA)

Nezaradené

1 FINNA na USD aktuálnu cenu:

--
----
+5.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Finna AI (FINNA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:25:17 (UTC+8)

Dnešná cena Finna AI

Aktuálna dnešná cena Finna AI (FINNA) je --, s 5.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FINNA na USD konverzný kurz je -- za FINNA.

Finna AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 45,350, pričom počet coinov v obehu je 999.98M FINNA. Počas posledných 24 hodín sa FINNAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00201926, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa FINNA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -19.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Finna AI (FINNA) informácie o trhu

$ 45.35K
$ 45.35K$ 45.35K

--
----

$ 45.35K
$ 45.35K$ 45.35K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Aktuálna trhová kapitalizácia Finna AI je $ 45.35K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FINNA je 999.98M, pričom celková zásoba je 999982420.2031276. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 45.35K.

História cien Finna AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

--

+5.05%

-19.64%

-19.64%

Finna AI (FINNA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Finna AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Finna AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Finna AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Finna AI na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+5.05%
30 dní$ 0-54.94%
60 dní$ 0-71.41%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Finna AI

Cenová predikcia Finna AI (FINNA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FINNA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Finna AI (FINNA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Finna AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Finna AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FINNA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Finna AI Cenové predikcie.

Čo je Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Finna AI (FINNA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Finna AI

Akú hodnotu bude mať 1 Finna AI v roku 2030?
Ak by hodnota Finna AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Finna AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:25:17 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Finna AI

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.38
$22.38$22.38

+123.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007976
$0.00007976$0.00007976

+1,495.20%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1456
$0.1456$0.1456

+191.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010346
$0.010346$0.010346

+158.65%

Flux

Flux

FLUX

$0.21123
$0.21123$0.21123

+93.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011004
$0.000011004$0.000011004

+83.40%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.