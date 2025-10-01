Finminity (FMT) tokenomika
Finminity (FMT) informácie
An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release.
Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.
Finminity (FMT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Finminity (FMT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FMT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FMT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
