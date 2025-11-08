BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Figure Heloc je 1.031USD. Trhová kapitalizácia FIGR_HELOC je 13,921,285,944USD. Sledujte aktualizácie cien FIGR_HELOC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Figure Heloc Logo

Figure Heloc Cena (FIGR_HELOC)

Nezaradené

1 FIGR_HELOC na USD aktuálnu cenu:

$1.031
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:31:08 (UTC+8)

Dnešná cena Figure Heloc

Aktuálna dnešná cena Figure Heloc (FIGR_HELOC) je $ 1.031, s 0.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FIGR_HELOC na USD konverzný kurz je $ 1.031 za FIGR_HELOC.

Figure Heloc sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13,921,285,944, pričom počet coinov v obehu je 13.50B FIGR_HELOC. Počas posledných 24 hodín sa FIGR_HELOCobchodovalo v rozmedzí od $ 1.03 (low) do $ 1.034 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.37, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.155357.

V krátkodobom vývoji sa FIGR_HELOC zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -0.73% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) informácie o trhu

$ 13.92B
--
$ 13.92B
13.50B
13,503,205,108.67
Aktuálna trhová kapitalizácia Figure Heloc je $ 13.92B, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FIGR_HELOC je 13.50B, pričom celková zásoba je 13503205108.67. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.92B.

História cien Figure Heloc v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.03
24 hod Low
$ 1.034
24 hod High

$ 1.03
$ 1.034
$ 1.37
$ 0.155357
+0.01%

-0.02%

-0.73%

-0.73%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Figure Heloc na USDpohybovala na $ -0.0002933.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Figure Heloc na USD pohybovala na $ +0.0168607678.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Figure Heloc na USD pohybovala na $ +0.0364276013.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Figure Heloc na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002933-0.02%
30 dní$ +0.0168607678+1.64%
60 dní$ +0.0364276013+3.53%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Figure Heloc

Cenová predikcia Figure Heloc (FIGR_HELOC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FIGR_HELOC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Figure Heloc (FIGR_HELOC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Figure Heloc mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Figure Heloc v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FIGR_HELOC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Figure Heloc Cenové predikcie.

Čo je Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Figure Heloc

Akú hodnotu bude mať 1 Figure Heloc v roku 2030?
Ak by hodnota Figure Heloc rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Figure Heloc podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:31:08 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Figure Heloc

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.