Feed The World (FW) informácie
Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.
Feed The World (FW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Feed The World (FW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FW tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
