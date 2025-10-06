Aktuálna farthouse cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu FARTHOUSE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte FARTHOUSE cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna farthouse cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu FARTHOUSE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte FARTHOUSE cenový trend jednoducho na MEXC.

farthouse Logo

farthouse Cena (FARTHOUSE)

Nezaradené

1 FARTHOUSE na USD aktuálnu cenu:

$0.00012767
$0.00012767
+3.50%1D
mexc
USD
farthouse (FARTHOUSE) Živý cenový graf
farthouse (FARTHOUSE) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0.00198369
$ 0
+0.34%

+3.52%

-16.24%

-16.24%

farthouse (FARTHOUSE) cena v reálnom čase je --. Za posledných 24 hodín sa obchodoval FARTHOUSE v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena FARTHOUSE je $ 0.00198369, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa FARTHOUSE zmenil o +0.34% za poslednú hodinu, +3.52% za 24 hodín a -16.24% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) informácie o trhu

$ 127.19K
--
$ 127.19K
996.24M
996,238,290.58631
Aktuálna trhová kapitalizácia farthouse je $ 127.19K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FARTHOUSE je 996.24M, pričom celková zásoba je 996238290.58631. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 127.19K.

farthouse (FARTHOUSE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z farthouse na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny farthouse na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny farthouse na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny farthouse na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+3.52%
30 dní$ 0+1.73%
60 dní$ 0-38.14%
90 dní$ 0--

Čo je farthouse (FARTHOUSE)

farthouse (FARTHOUSE) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

farthouse predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať farthouse (FARTHOUSE) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš farthouse (FARTHOUSE) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre farthouse.

Overte si teraz farthouse cenové predikcie!

FARTHOUSE do miestnych mien

farthouse (FARTHOUSE) tokenomika

Pochopenie tokenomiky farthouse (FARTHOUSE) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike FARTHOUSE tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o farthouse (FARTHOUSE)

Akú hodnotu má dnes farthouse (FARTHOUSE)?
Aktuálna FARTHOUSE cena v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena FARTHOUSE na USD?
Aktuálna cena FARTHOUSE na USD je $ 0. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia farthouse?
Trhová kapitalizácia FARTHOUSE je $ 127.19K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu FARTHOUSE?
Počet coinov v obehu FARTHOUSE je 996.24M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) FARTHOUSE?
FARTHOUSE dosiahla cenu ATH vo výške 0.00198369 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) FARTHOUSE?
FARTHOUSE videl cenu ATL vo výške 0 USD.
Aký je objem obchodovania FARTHOUSE?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre FARTHOUSE je -- USD.
Bude FARTHOUSE tento rok vyššia?
FARTHOUSE môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti FARTHOUSEpredpoveď cien.
