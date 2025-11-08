BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena FartcoinCRO je 0USD. Trhová kapitalizácia PFFT je 11,285.98USD. Sledujte aktualizácie cien PFFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FartcoinCRO je 0USD. Trhová kapitalizácia PFFT je 11,285.98USD. Sledujte aktualizácie cien PFFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PFFT

PFFT informácie o cene

Čo je PFFT

PFFT oficiálna webová stránka

PFFT tokenomika

PFFT predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

FartcoinCRO Logo

FartcoinCRO Cena (PFFT)

Nezaradené

1 PFFT na USD aktuálnu cenu:

--
----
-1.50%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
FartcoinCRO (PFFT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:05:18 (UTC+8)

Dnešná cena FartcoinCRO

Aktuálna dnešná cena FartcoinCRO (PFFT) je --, s 1.82% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PFFT na USD konverzný kurz je -- za PFFT.

FartcoinCRO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11,285.98, pričom počet coinov v obehu je 818.87M PFFT. Počas posledných 24 hodín sa PFFTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa PFFT zmenilo o -1.20% za poslednú hodinu a o -10.67% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

FartcoinCRO (PFFT) informácie o trhu

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 13.37K
$ 13.37K$ 13.37K

818.87M
818.87M 818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia FartcoinCRO je $ 11.29K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PFFT je 818.87M, pričom celková zásoba je 970000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.37K.

História cien FartcoinCRO v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

-1.82%

-10.67%

-10.67%

FartcoinCRO (PFFT) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z FartcoinCRO na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny FartcoinCRO na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny FartcoinCRO na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny FartcoinCRO na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-1.82%
30 dní$ 0-47.19%
60 dní$ 0-65.71%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre FartcoinCRO

Cenová predikcia FartcoinCRO (PFFT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PFFT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FartcoinCRO (PFFT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena FartcoinCRO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FartcoinCRO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PFFT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FartcoinCRO Cenové predikcie.

Čo je FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

FartcoinCRO (PFFT) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FartcoinCRO

Akú hodnotu bude mať 1 FartcoinCRO v roku 2030?
Ak by hodnota FartcoinCRO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FartcoinCRO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:05:18 (UTC+8)

FartcoinCRO (PFFT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o FartcoinCRO

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.19
$22.19$22.19

+121.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007444
$0.00007444$0.00007444

+1,388.80%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1519
$0.1519$0.1519

+203.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009830
$0.009830$0.009830

+145.75%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012864
$0.000012864$0.000012864

+114.40%

Flux

Flux

FLUX

$0.19391
$0.19391$0.19391

+77.36%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.