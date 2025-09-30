FARM2 (FARM2) tokenomika

FARM2 (FARM2) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FARM2 (FARM2) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:43:12 (UTC+8)
USD

FARM2 (FARM2) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FARM2 (FARM2) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 23.47K
$ 23.47K$ 23.47K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 23.47K
$ 23.47K$ 23.47K
Historické maximum:
$ 0.00384183
$ 0.00384183$ 0.00384183
Historické minimum:
$ 0.00002084
$ 0.00002084$ 0.00002084
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

FARM2 (FARM2) informácie

FARM2 Project Overview

Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development.

Core Functions

Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans.

Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability.

AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture.

Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO.

Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.

Oficiálna webová stránka:
https://www.flizaos.com/

FARM2 (FARM2) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FARM2 (FARM2) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FARM2 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FARM2 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FARM2 tokenomiku, preskúmajte cenu FARM2 tokenu naživo!

FARM2 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FARM2 asi smeruje? Naša FARM2 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov