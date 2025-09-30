Extra Finance (EXTRA) tokenomika
Extra Finance (EXTRA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Extra Finance (EXTRA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Extra Finance (EXTRA) informácie
What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism.
What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest.
History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism
What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2
What can your token be used for?
Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance:
$EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol
$veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol
$EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions.
$veEXTRA is used for governance. Any
$EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a
$veEXTRA in exchange.
Utility
By holding
$veEXTRA, users can unlock the following benefits and features:
APR rewards, sourced from both protocol fees and
$EXTRA token incentives.
- The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back
$EXTRAtokens from the market and then distribute them to holders of
$veEXTRAtokens.
- A portion of the
$EXTRAtokens allocated to the community will also be assigned to
$veEXTRAtoken holders, subject to a specific emission plan.
- At the end of each epoch, rewards will be accumulated.
Unlock up to 4x leverage for yield farming pools.
Gain access to lending pools with a high utilization rate. (
$veEXTRAholders only) Vote & Governance in the community.
$veEXTRAis the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
Extra Finance (EXTRA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Extra Finance (EXTRA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EXTRA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EXTRA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili EXTRA tokenomiku, preskúmajte cenu EXTRA tokenu naživo!
EXTRA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam EXTRA asi smeruje? Naša EXTRA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
