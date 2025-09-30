Extra Finance (EXTRA) tokenomika

Extra Finance (EXTRA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Extra Finance (EXTRA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:27:42 (UTC+8)
USD

Extra Finance (EXTRA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Extra Finance (EXTRA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.75M
$ 6.75M
Celková ponuka:
$ 884.37M
$ 884.37M
Počet coinov v obehu:
$ 360.68M
$ 360.68M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.55M
$ 16.55M
Historické maximum:
$ 0.287855
$ 0.287855
Historické minimum:
$ 0.01333046
$ 0.01333046
Aktuálna cena:
$ 0.01871389
$ 0.01871389

Extra Finance (EXTRA) informácie

What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism.

What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest.

History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism

What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2

What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: $EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol $veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol $EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions. $veEXTRA is used for governance. Any $EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a $veEXTRA in exchange.

Utility By holding $veEXTRA, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and $EXTRA token incentives.

  • The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back $EXTRA tokens from the market and then distribute them to holders of $veEXTRA tokens.
  • A portion of the $EXTRA tokens allocated to the community will also be assigned to $veEXTRA token holders, subject to a specific emission plan.
  • At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. ($veEXTRA holders only) Vote & Governance in the community. $veEXTRAis the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
Oficiálna webová stránka:
https://app.extrafi.io/

Extra Finance (EXTRA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Extra Finance (EXTRA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EXTRA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EXTRA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EXTRA tokenomiku, preskúmajte cenu EXTRA tokenu naživo!

EXTRA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EXTRA asi smeruje? Naša EXTRA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

