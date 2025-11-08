BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Exit Liquidity je 0USD. Trhová kapitalizácia RETAIL je 525,806USD. Sledujte aktualizácie cien RETAIL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Exit Liquidity je 0USD. Trhová kapitalizácia RETAIL je 525,806USD. Sledujte aktualizácie cien RETAIL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o RETAIL

RETAIL informácie o cene

Čo je RETAIL

RETAIL oficiálna webová stránka

RETAIL tokenomika

RETAIL predpoveď cien

Exit Liquidity Logo

Exit Liquidity Cena (RETAIL)

Nezaradené

1 RETAIL na USD aktuálnu cenu:

$0.00052581
$0.00052581$0.00052581
+1.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
Exit Liquidity (RETAIL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:33:00 (UTC+8)

Dnešná cena Exit Liquidity

Aktuálna dnešná cena Exit Liquidity (RETAIL) je --, s 1.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RETAIL na USD konverzný kurz je -- za RETAIL.

Exit Liquidity sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 525,806, pričom počet coinov v obehu je 999.99M RETAIL. Počas posledných 24 hodín sa RETAILobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00168409, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa RETAIL zmenilo o -0.00% za poslednú hodinu a o -40.71% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Exit Liquidity (RETAIL) informácie o trhu

$ 525.81K
$ 525.81K$ 525.81K

--
----

$ 525.81K
$ 525.81K$ 525.81K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202 999,992,863.526202

Aktuálna trhová kapitalizácia Exit Liquidity je $ 525.81K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RETAIL je 999.99M, pričom celková zásoba je 999992863.526202. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 525.81K.

História cien Exit Liquidity v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409$ 0.00168409

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.05%

-40.71%

-40.71%

Exit Liquidity (RETAIL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Exit Liquidity na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Exit Liquidity na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Exit Liquidity na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Exit Liquidity na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.05%
30 dní$ 0-22.57%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Exit Liquidity

Cenová predikcia Exit Liquidity (RETAIL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RETAIL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Exit Liquidity (RETAIL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Exit Liquidity mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Exit Liquidity v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RETAIL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Exit Liquidity Cenové predikcie.

Čo je Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

Exit Liquidity (RETAIL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Akú hodnotu bude mať 1 Exit Liquidity v roku 2030?
Ak by hodnota Exit Liquidity rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Exit Liquidity podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:33:00 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Exit Liquidity

