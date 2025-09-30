EvoSimGame (ESIM) tokenomika
EvoSimGame (ESIM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EvoSimGame (ESIM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
EvoSimGame (ESIM) informácie
ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.
EvoSimGame (ESIM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky EvoSimGame (ESIM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ESIM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ESIM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ESIM tokenomiku, preskúmajte cenu ESIM tokenu naživo!
