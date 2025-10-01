Evin Token (EVIN) tokenomika
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
Evin Token (EVIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Evin Token (EVIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EVIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EVIN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
EVIN cenová predikcia
