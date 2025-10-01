Evin Token (EVIN) tokenomika

Evin Token (EVIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Evin Token (EVIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 03:51:57 (UTC+8)
USD

Evin Token (EVIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Evin Token (EVIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.28K
$ 9.28K$ 9.28K
Celková ponuka:
$ 995.00K
$ 995.00K$ 995.00K
Počet coinov v obehu:
$ 945.00K
$ 945.00K$ 945.00K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.77K
$ 9.77K$ 9.77K
Historické maximum:
$ 0.491699
$ 0.491699$ 0.491699
Historické minimum:
$ 0.00539557
$ 0.00539557$ 0.00539557
Aktuálna cena:
$ 0.00981645
$ 0.00981645$ 0.00981645

Evin Token (EVIN) informácie

Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.

Oficiálna webová stránka:
https://www.evintoken.com
Biela kniha:
https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf

Evin Token (EVIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Evin Token (EVIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EVIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EVIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EVIN tokenomiku, preskúmajte cenu EVIN tokenu naživo!

EVIN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EVIN asi smeruje? Naša EVIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov