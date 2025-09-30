Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomika
Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Evercraft Ecotechnologies (ECET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Evercraft Ecotechnologies (ECET) informácie
Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Evercraft Ecotechnologies (ECET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ECET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ECET tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ECET tokenomiku, preskúmajte cenu ECET tokenu naživo!
ECET cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ECET asi smeruje? Naša ECET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov