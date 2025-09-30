Evan (EVAN) tokenomika
Evan (EVAN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Evan (EVAN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Evan (EVAN) informácie
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
Evan (EVAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Evan (EVAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EVAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EVAN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
