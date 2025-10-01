ETF Rocks (ETF) tokenomika

ETF Rocks (ETF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ETF Rocks (ETF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
ETF Rocks (ETF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ETF Rocks (ETF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 16.09K
$ 16.09K
Celková ponuka:
$ 1.62B
$ 1.62B
Počet coinov v obehu:
$ 1.62B
$ 1.62B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.09K
$ 16.09K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

ETF Rocks (ETF) informácie

ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.

Oficiálna webová stránka:
https://etf.rocks
Biela kniha:
https://etf.rocks/whitepaper

ETF Rocks (ETF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ETF Rocks (ETF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ETF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ETF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ETF tokenomiku, preskúmajte cenu ETF tokenu naživo!

ETF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ETF asi smeruje? Naša ETF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

