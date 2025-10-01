erebus (ERB) tokenomika
erebus (ERB) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre erebus (ERB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
erebus (ERB) informácie
Erebus AI is an innovative AI agent designed to operate within the blockchain and cryptocurrency ecosystem, providing advanced analytical tools, predictive modeling, and data insights for digital assets.
AI-Generated Art and Media with RunwayML: RunwayML provides platforms for AI-driven creative tools, which include capabilities for generating images, videos, and other forms of digital art through machine learning models. This technology allows for the creation of unique pieces of art or media that can then be tokenized into NFTs (Non-Fungible Tokens) on the blockchain, providing a digital certificate of ownership for digital art pieces
erebus (ERB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky erebus (ERB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ERB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ERB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ERB tokenomiku, preskúmajte cenu ERB tokenu naživo!
ERB cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ERB asi smeruje? Naša ERB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
