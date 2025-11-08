Aktuálna dnešná cena EPIC FAIL GUY je 0USD. Trhová kapitalizácia EFG je 10,440.92USD. Sledujte aktualizácie cien EFG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena EPIC FAIL GUY je 0USD. Trhová kapitalizácia EFG je 10,440.92USD. Sledujte aktualizácie cien EFG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
EPIC FAIL GUY (EFG) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia EPIC FAIL GUY je $ 10.44K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu EFG je 859.30M, pričom celková zásoba je 859296669.9192874. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.44K.
História cien EPIC FAIL GUY v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
EPIC FAIL GUY (EFG) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z EPIC FAIL GUY na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny EPIC FAIL GUY na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny EPIC FAIL GUY na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny EPIC FAIL GUY na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-15.85%
60 dní
$ 0
-30.99%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre EPIC FAIL GUY
Cenová predikcia EPIC FAIL GUY (EFG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EFG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia EPIC FAIL GUY (EFG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena EPIC FAIL GUY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne EPIC FAIL GUY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EFG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na EPIC FAIL GUY Cenové predikcie.
Čo je EPIC FAIL GUY (EFG)
EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND
Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life.
Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o EPIC FAIL GUY
Akú hodnotu bude mať 1 EPIC FAIL GUY v roku 2030?
Ak by hodnota EPIC FAIL GUY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do EPIC FAIL GUY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEPIC FAIL GUY?
Dnešná cena EPIC FAIL GUY je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je EPIC FAIL GUY stále dobrou investíciou?
EPIC FAIL GUY zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do EFG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s EPIC FAIL GUY?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo EPIC FAIL GUY v hodnote --.
Aká je aktuálna cena EPIC FAIL GUY?
Živá cena EFG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu EPIC FAIL GUY vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena EFG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu EPIC FAIL GUY?
Cenu EFG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena EPIC FAIL GUY v tomto roku?
Cena EPIC FAIL GUY by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu EPIC FAIL GUY (EFG).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:53:35 (UTC+8)
