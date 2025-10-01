EonIQ (EONIQ) tokenomika
EonIQ (EONIQ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EonIQ (EONIQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
EonIQ (EONIQ) informácie
$EONIQ | Elevating innovation through blockchain & swarm intelligence. Deploy, trade & earn with AI agents. EonIQ is transforming the future of decentralized AI and blockchain technologies by enabling seamless interactions between autonomous agents. Our platform leverages swarm intelligence, advanced machine learning models, and cutting-edge tokenomics to provide an ecosystem that thrives on collaboration, innovation, and efficiency.
EonIQ (EONIQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky EonIQ (EONIQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EONIQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EONIQ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili EONIQ tokenomiku, preskúmajte cenu EONIQ tokenu naživo!
EONIQ cenová predikcia
Chcete vedieť, kam EONIQ asi smeruje? Naša EONIQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
