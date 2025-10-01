End Federal Reserve (EFR) tokenomika
End Federal Reserve (EFR) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre End Federal Reserve (EFR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
End Federal Reserve (EFR) informácie
It’s time to CTO the dollar,
The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top.
The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy.
Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more.
It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION.
THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control.
$EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
End Federal Reserve (EFR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky End Federal Reserve (EFR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EFR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EFR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili EFR tokenomiku, preskúmajte cenu EFR tokenu naživo!
EFR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam EFR asi smeruje? Naša EFR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
