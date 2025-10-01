Elon Trump (ET) tokenomika
Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
Elon Trump (ET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Elon Trump (ET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ET tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
