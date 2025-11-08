BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Eli Lilly xStock je 921.35USD. Trhová kapitalizácia LLYX je 359,136USD. Sledujte aktualizácie cien LLYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LLYX

LLYX informácie o cene

Čo je LLYX

LLYX biela kniha

LLYX oficiálna webová stránka

LLYX tokenomika

LLYX predpoveď cien

Eli Lilly xStock Logo

Eli Lilly xStock Cena (LLYX)

Nezaradené

1 LLYX na USD aktuálnu cenu:

$921.35
-1.70%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Eli Lilly xStock (LLYX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:32:16 (UTC+8)

Dnešná cena Eli Lilly xStock

Aktuálna dnešná cena Eli Lilly xStock (LLYX) je $ 921.35, s 1.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LLYX na USD konverzný kurz je $ 921.35 za LLYX.

Eli Lilly xStock sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 359,136, pričom počet coinov v obehu je 389.80 LLYX. Počas posledných 24 hodín sa LLYXobchodovalo v rozmedzí od $ 901.6 (low) do $ 941.18 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 960.26, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 624.79.

V krátkodobom vývoji sa LLYX zmenilo o -0.33% za poslednú hodinu a o +6.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Eli Lilly xStock (LLYX) informácie o trhu

$ 359.14K
--
$ 19.66M
389.80
21,343.98215452998
Aktuálna trhová kapitalizácia Eli Lilly xStock je $ 359.14K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LLYX je 389.80, pričom celková zásoba je 21343.98215452998. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 19.66M.

História cien Eli Lilly xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 901.6
24 hod Low
$ 941.18
24 hod High

$ 901.6
$ 941.18
$ 960.26
$ 624.79
-0.33%

-1.74%

+6.59%

+6.59%

Eli Lilly xStock (LLYX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Eli Lilly xStock na USDpohybovala na $ -16.3533935621708.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Eli Lilly xStock na USD pohybovala na $ +83.3540738250.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Eli Lilly xStock na USD pohybovala na $ +229.6509099800.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Eli Lilly xStock na USD pohybovala na $ +295.5360889275617.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -16.3533935621708-1.74%
30 dní$ +83.3540738250+9.05%
60 dní$ +229.6509099800+24.93%
90 dní$ +295.5360889275617+47.22%

Cenové predikcie pre Eli Lilly xStock

Cenová predikcia Eli Lilly xStock (LLYX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LLYX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Eli Lilly xStock (LLYX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Eli Lilly xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Eli Lilly xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LLYX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Eli Lilly xStock Cenové predikcie.

Čo je Eli Lilly xStock (LLYX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Eli Lilly xStock (LLYX) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Eli Lilly xStock

Akú hodnotu bude mať 1 Eli Lilly xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Eli Lilly xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Eli Lilly xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:32:16 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Eli Lilly xStock

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám.